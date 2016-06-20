استقالة جماعية لمجلس إدارة مجموعة "المعجل"

أعلنت مجموعة "محمد المعجل" السعودية عن تقديم أعضاء مجلس إدارتها استقالة جماعية يوم أمس الأحد واعتبارها سارية من تاريخ الاستقالة، وذلك نظراً للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح، والتي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة.

وقد عبر أعضاء المجلس المستقيلين عن إيمانهم بقدرات الشركة وإمكانياتها للنهوض من واقعها، كما أشاروا إلى تحقيق العديد من الإنجازات إبان فترات عضويتهم إلا أن إصرار العديد من الجهات على عدم التعاون ومد يد المساندة لم يساعد أعضاء المجلس نحو إكمال الطريق.

وكانت قد أصدرت مجموعة "المعجل" أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا استقالتهم، وهم: رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل بن محمد المعجل (غير تنفيذي)، نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير محمد بن نواف آل سعود (مستقل)، أسامة وفيق أسعد (غير تنفيذي)، المهندس هشام بن ردة الحارثي (مستقل)، وأحمد بن عثمان الحقيل (غير تنفيذي).