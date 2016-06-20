احتياطات العملات الأجنبية أهم من أي وقت مضى

في ظل الموج المتلاطم من التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية العالمية والعربية، تظهر الحاجة الملحة للدول العربية لتحصين خطوطها الدفاعية للتحوط من أي انعكاسات سلبية متوقعة، وتبرز الاحتياطات بالعملات الأجنبية كواحدة من خطوط الدفاع الرئيسة.

والاحتياطات الأجنبية مؤشر مهم إلى القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، كما تُستخدَم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية للدول. وتبيّن دراسة حديثة لاتحاد المصارف العربية أن الاحتياطات الأجنبية (باستثناء الذهب) في الدول العربية بلغت 1.2 تريليون دولار نهاية عام 2015 وهي تمثل ما نسبته 8.4 في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية.

واحتلت السعودية المركز الثالث عالمياً والأول عربياً في إجمالي الاحتياطات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616.4 بليون دولار. وتشمل احتياطات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياط لدى صندوق النقد الدولي، ونقداً أجنبياً وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بنحو 153 بليون دولار في نهاية 2015 (المرتبة 18 عالمياً)، تلتها الإمارات بنحو 93 بليون دولار (المرتبة 26 عالمياً)، ثم الكويت بنحو 20.7 بليون دولار (المرتبة 36 عالمياً)، ثم قطر بنحو 38 بليون دولار (المرتبة 43 عالمياً)، ثم المغرب بنحو 23 بليون دولار (المرتبة 50 عالمياً)، ثم عُمان والأردن ومصر بنحو 18 و17.8 و16.5 بليون دولار (المراتب 58 و58 و59 عالمياً على التوالي)، ثم اليمن بنحو 5.3 بليون دولار (المرتبة 72 عالمياً)، وجاءت البحرين في المرتبة 75 عالمياً بنحو 4.4 بليون دولار.

وبلغ إجمالي الاحتياطات من النقد الأجنبي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 791 بليون دولار في نهاية عام 2015، تمثل ما نسبته 6.6 في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية.

في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية، خصوصاً بعد بدء الولايات المتحدة دورة جديدة من رفع أسعار الفائدة وما سيحدثه ذلك من تقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة في الدول العربية، وتأثيرات ذلك في الأسعار ومعدلات التضخم والدخل الحقيقي للفرد من جهة، واتجاه بعض الدول إلى خفض عملاتها كما حدث في الصين من جهة أخرى، تبرز أهمية إدارة الاحتياطات الأجنبية الرسمية وكيفية الحفاظ على سلامتها وتنميتها على نحو يضمن تحقيق التوازن بين السيولة والأمان من ناحية والعائد المعقول من ناحية أخرى.

وتبرز أهمية الاحتياطات الأجنبية في دعم الثقة في سياسات إدارة سعر الصرف، بما في ذلك القدرة على التدخل لدعم العملة الوطنية وبما يحقق التوازن بين الطلب والعرض على العملات الأجنبية، والحد من التعرض للتقلبات والصدمات الخارجية السلبية عن طريق الاحتفاظ بجزء من الاحتياطات الأجنبية في صورة سائلة، الأمر الذي يؤدى إلى ازدياد الثقة في مدى قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات والديون الخارجية. ومن هنا تنبع أهمية الإدارة السليمة للاحتياطات الأجنبية، إذ يساهم ذلك في زيادة قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية من خلال ما يحصل عليه مديرو الاحتياطات من معلومات تجعل صانعي السياسات الاقتصادية على دراية بتطورات الأسواق المالية والتهديدات المحتملة لها.

وطالما نتحدث عن الاحتياطات الأجنبية ودورها في دعم السياسات المالية والنقدية العربية، فلا شك في أن هذه السياسات لها تأثيراتها الواضحة على أداء المصارف العربية نظراً إلى الدور التنموي والتمويلي المحوري الذي تؤديه المصارف في الدول العربية سواء من خلال عمليات السوق المفتوحة أو تحريك أسعار الفائدة أو طرح السندات والصكوك الحكومية أو غيرها.

لذلك ثمة ضرورة قصوى لوجود تنسيق وتعاون أكبر بين المصارف المركزية والجهات الرقابية ومؤسسات التمويل العربية من جهة والمصارف العربية من جهة أخرى من أجل العمل سوية لإضفاء مزيد من الاستقرار على السياسات المالية والنقدية وتقديم مزيد من الدعم لها لأن الحفاظ على أمن برامج التنمية العربية واستقرارها هو هدف مشترك للطرفين اللذين يجب أن يعملا سوية على تحقيقه وتجنب الآثار والانعكاسات السلبية الناجمة عما يدور حولنا من تطورات اقتصادية ومالية في مختلف الاتجاهات والصعد.

* نقلا عن صحيفة " الحياة "