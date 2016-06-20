ماذا سيحدث لو خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

توقع تقرير لوزارة المالية البريطانية أن ينكمش اقتصاد البلاد، بنسبة 6 % بحلول عام 2030 في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يجرى الخميس المقبل.

ويرى التقرير أن الخسارة التي سيتكبدها دخل البلاد ستعادل خسارة كل أسرة في بريطانيا ما يعادل 6 آلاف دولار.

ولكن الداعين إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالوا إن التقرير عبارة عن تقييم خاطئ آخر تصدره الحكومة البريطانية، في المقابل تحذر بنوك عالمية من بينها غولدمان ساكس من أن خروج بريطانيا يمكن أن يضرّ موقف لندن التي تهيمن على سوق الصرف الأجنبي البالغ حجمها 5 تريليونات دولار يوميا.

وتدفع بريطانيا سنويا ما يعادل 47 مليار دولار تكاليف عضويتها في الاتحاد، لكن مقابل ذلك ترتبط بعلاقات اقتصاد عميقة الجذور مع أوروبا التي توصف بأنها أكبر سوق في العالم.

ويبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في بريطانيا نحو 700 مليار دولار، فيما تشير الأرقام إلى أن حجم اقتصاد بريطانيا يمثل سدس الاقتصادات الأوروبية مجتمعة، وأن 47% من صادرات بريطانيا موجهة للاتحاد الأوروبي الذي يضم نصف مليار مستهلك، بينما تستقبل لندن منه 53% من وارداتها، ويرتبط بهذه الأرقام من التجارة الخارجية، نحو 3 ملايين وظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.