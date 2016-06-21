الأسواق العالمية تترقب شهادة "يلين"على مدى يومين

تترقب الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، شهادة تلقيها جانيت يلين، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أمام لجنة الخدمات المالية بالكونغرس الأميركي في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش، من أجل رصد تطورات الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية في البلاد.

ويعقب هذا الاجتماع، كلمةً أخرى تلقيها يلين يوم غد أمام لجنة الصيرفة في مجلس الشيوخ.

وقالت مراسلة العربية في لندن كارينا كامل، إن أموراً مهمة تترقبها الأسواق من خلال هذه الشهادة لاسيما في ما يتعلق بتراجع مصداقية الفيدرالي في ظل التناقض الواضح بين التصريحات الصادرة عن المسؤولين في الأسابيع الأخيرة، التي تعكس بدورها حالة من التخبط في تحديد السياسة النقدية المستقبلية.

وأشارت إلى أن حالة من الغموض تكتنف العوامل التي تعتبر بالنسبة للفيدرالي الأهم في تحديد السياسية النقدية، والمرتبطة بسوق العمل، والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم.

وفي حين أن الأسواق تترقب رفع سعر الفائدة الأميركية مرة واحدة هذا العام، تأتي توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتعكس التوجه نحو رفع الفائدة مرتين هذا العام، لذا فإن الاحتمالات مفتوحة اليوم حول تغير رؤية الفيدرالي بناءً على شهادة يلين.

استفتاء بريطانيا

وحذرت جانيت يلين الثلاثاء من أن تصويتا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يثير القلق في أسواق المال وأن يكون له تأثير على النمو الاقتصادي.

وقبل يومين فقط من الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي الخميس، قالت يلين أمام لجنة في مجلس الشيوخ إن التصويت هو أحد أهم المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي.

واعتبرت يلين أن مخاطر الاستفتاء البريطاني هو أحد الأسباب التي دفعت الاحتياطي الفدرالي الى مواصلة التحرك بحذر كبير في ما يخص رفع الفوائد وتشديد إجراءات سياسة النقد الأميركية.

ويدلي البريطانيون الخميس بأصواتهم في استفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وتشير استطلاعات الرأي إلى نتائج متقاربة جدا.