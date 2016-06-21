الصندوق العقاري: إطلاق القرض المعجّل الأسبوع المقبل

أبرم صندوق التنمية العقارية في الرياض اتفاقية تعاون اليوم مع مصرف الراجحي لإطلاق برنامج "القرض المعجل" الذي يستهدف المواطنين الذين لا يزالون على قوائم انتظار قروضهم العقارية من الصندوق، ليسهم البرنامج في التمويل الفوري للوحدات السكنية الجاهزة سواء كانت فللا أو شققا، بحسب المعايير والاشتراطات التي حددها الصندوق.

وقال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف إن "القرض المعجّل" يُعدّ تمويلاً يتم عن طريق البنوك بتكلفة مخفضة، كما أنه مجاز من الهيئة الشرعية، مشيراً إلى أن البرنامج يعد جزءاً من الشراكة القائمة بين الصندوق والمؤسسات المالية، ويأتي امتداداً للبرامج المشتركة كبرنامج "ضامن" وبرنامج "التمويل الإضافي"، وأن كل هذه البرامج هدفها الإسهام في دعم مسيرة البناء والتنمية الإسكانية في المملكة.

ولفت إلى أن المتقدم على برنامج القرض المعجّل سيحصل على القرض العقاري من المصرف مباشرة، وبشكل فوري ويسدد القرض لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون فوائد، وذلك لأن الصندوق سيتكفل بدفع الفوائد نيابة عن المواطن خلال مدة القرض، مشيراً إلى أنه سيضاف لذلك كلفة التمويل المخفضة البالغة 1%، يتم سدادها بعد الانتهاء من سداد أقساط القرض المعجّل على مدى 5 أعوام.

وأضاف أن الصندوق قد قام بالتفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك بهدف تخفيض رسوم التمويل العقاري عن طريق الدعم المباشر من الصندوق، وذلك لتطوير منتجات مالية للمواطن مدعومة من الدولة لتصل تكلفة التمويل إلى مستوى منخفض جداً بالمقارنة مع أسعار التمويل الحالية في السوق، مرجعاً ذلك إلى حرص الصندوق على نجاح هذا البرنامج وتحقيق الفائدة المأمولة منه، لافتاً إلى أن مصرف الراجحي سيكون أول مصرف يفعّل البرنامج الجديد لعملائه.

وقال مدير عام المجموعة المصرفية للأفراد في مصرف الراجحي صالح الزميع إن المصرف إن "الراجحي" أول من يطبّق برنامج القرض المعجّل من بين البنوك والمؤسسات المالية في المملكة، مؤكداً أن البرنامج المشترك بين الصندوق والمصرف سيكون في مرحلة التجربة بداية من الأسبوع المقبل في ثلاثة فروع تخدم 3 مدن رئيسية، وهي الرياض وجدة والدمام، ولمدة قصيرة، وأن جميع الفروع ستكون جاهزة لتطبيقه بالشكل الأمثل بعد مرحلة التجربة.