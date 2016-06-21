قطاع الترفيه السعودي يتطلع لاستثمارات بـ240 مليار ريال

أكد المدير التنفيذي بشركة المواهب الوطنية عمرو المدني أن القائمين على قطاع الترفيه حاليا في المملكة يرون فرصا هائلة للاستثمار في المجال، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشكل 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في السعودية.

وأشار المدني في مقابلة مع قناة "العربية"، بالاستناد إلى الدراسات الأولية في قطاع الترفيه، إلى أن هذا القطاع سيشهد نمواً في حجم الإنفاق من 34 مليار ريال إلى أكثر من 240 مليار ريال من خلال جذب رؤوس الأموال التي تذهب إلى الخارج، لاسيما وأن قيمة ما ينفقه السعوديون على السياحة في الخارج يصل إلى 96 مليار ريال سنوياً.

ولكن ما المطلوب لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة على استغلال فرص الترفيه؟ برأي المدني، فإن ذلك يرتكز على إتاحة المرافق التي تملكها الجهات الحكومية والشبه الحكومية للاستثمار في مشاريع ترفيهية من صالات ومسارح ومتاحف، والتي من شأنها أن تستغل لإقامة المهرجانات والمنتزهات والمراكز التعليمية وغيرها.

يضاف إلى ذلك، بحسب المدني، تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص بما يدعم رؤية المملكة 2030 بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات في قطاع الترفيه.