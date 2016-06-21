ما قصة عملاق الترفيه والت ديزني؟

بلغ عدد زوار المنتزهات عالميا 235 مليون العام الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 5%، وجاءت جميع منتزهات ديزني في قائمة العشرة الأوائل.

تأسست شركة The Walt Disneyعام 1923 من قبل Walt Disney ، وRoy Disney اليوم أصبحت ثاني أكبر مجموعة إعلامية من ناحية الإيرادات بعد Comcast.

حيث نمت إيرادات الشركة بـ 28% بين عامي 2011 و2015 لتقف عند نحو 52.5 مليار دولار في 2015.

وأدرجت ديزني أسهمها في بورصة نيويورك في نوفمبر من عام 1957، وقد ارتفعت قيمة السهم منذ ذلك الحين، فاستثمار دولار واحد حينها، يساوي قيمته اليوم 5 آلاف دولار، مع العلم أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 162 مليار دولار.

يعمل لدى ديزني 166 ألف موظف في 40 دولة، وتتنوع أنشطتها، حيث تستحوذ شبكات وسائل الإعلام على 44% من أعمالها، والمتنزهات 31%، والاستديو الخاص بإنتاج المواد التلفزيونية والترفيه 14%.

أما المنتجات الاستهلاكية فتمثل 8.6% من أعمال الشركة، ووسائل إعلام تفاعلية 2.4% من أعمالها الاجمالية.

وقارب عدد زوار متنزهات ديزني في 2014 نحو 150 مليون زائر، وقد افتتحت مؤخرا متنزها في شنغهاي، ليصل إجمالي عدد المتنزهات التابعة لها إلى 6 منتزهات.

وتختلف أسعار التذاكر من متنزه إلى آخر، حيث تكلفة التذاكر للأسرة المكونة من أربعة أفراد للمتنزه في ولاية أورلاندو 382 دولارا، وهي ضعف التكلفة في باريس البالغة 153 دولار أميركي.