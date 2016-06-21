6 فلاغز...قصة نجاح في عالم الترفيه

تعد شركة "6 فلاغز" أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم، إذ تشغل 18 منتزهاً ترفيهياً ومدينة ألعاب في أميركا الشمالية.

تواجدها لا يقتصر فقط على القارة الأميركية وتحديداً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بل تمتد إلى القارة الأوروبية العجوز حيث تتميز بحدائق ومنتزهات شهيرة لاسيما في بلجيكا، وهولندا.

تأسست الشركة في ولاية تكساس الأميركية، ومقرها الحالي في مدينة تكساس، و لديها مكتب مساعد في وسط مانهاتن في مدينة نيويورك.

وتحتل 6 فلاغز المرتبة الخامسة الأكثر شعبية من حيث عدد الزوار، إذ بلغ عدد زوارها نحو 29 مليوناً في العام 2015.

ينعكس ضخامة الشراكة على عدد موظفيها، إذ توظف بشكل موسمي 42 ألف موظف، بينما يبلغ عدد موظفيها الثابتين 1900 موظف.

ورغم مسيرة النجاح التي رافقت انطلاقة 6 فلاغز، إلا أنها لم تخلو من مراحل عصيبة، على أثر تعرضها لخسائر حادة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث انخفضت التدفقات النقدية للشركة بنحو 120 مليون دولار سنوياً.

وفي 2009، أعلن الدائنون عزمهم السيطرة على 92٪ من الشركة في مقابل التنازل عن 1.13 مليار دولار إجمالي القروض المتراكمة.

غير أن موجة الهبوط هذه، سرعان ما اتخذت مسار العودة إلى المستويات الطبيعية بعدما وصل حملةَ سندات الشركة إلى اتفاق على خطة إعادة التنظيم، بما في ذلك صناديق التحوط في 2010.

وبحسب الأرقام، فقد ارتفع سعر سهم الشركة خلال أعوام 2010-2016 بنسبة 308%، وبلغت قيمتها السوقية 5.3 مليار دولار.

أما على صعيد الإيرادات، فشهدت ارتفاعات بأكثر من 33% خلال هذه الفترة إلى 1.3 مليار دولار في 2015، ووصل العائد على الاستثمار بنسبة 33% في 2015.

المشاريع المستقبلية

وعلى ما يبدو، فإن شركة 6 فلاغز تضع نصب عينيها استراتيجية جديدة ترتكز على التوسع، إذ أعلنت في يناير 2016، عن حصولها على موقع جديد في الصين.

كما وقعت في مارس الماضي شراكة مع شركة NAVI للترفيه لبناء متنزه وحديقة مائية في فيتنام.

وفي سياق متصل، أكدت شركة "دبي باركس آند ريزورتس"، أن الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بلغ 2.67 مليار درهم نهاية يوم 25 مايو 2016، وسيتم استخدام الأموال المحصلة من الاكتتاب بشكل رئيسي لتمويل إنشاء المتنزه الترفيهي "سيكس فلاغز دبي"، الذي من المتوقع افتتاحه في عام 2019، كجزء من المرحلة الثانية من الحديقة.