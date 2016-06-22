محمد بن سلمان يلتقي مسؤولي مجموعة سي وورلد الترفيهية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال زيارته مدينة سان فرانسيسكو بمسؤولي مجموعة سي وورلد الترفيهية.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة سي وورلد، جويل مانبي، أنهم يبحثون جميع الخيارات السياحية، وإيجاد شركاء في مجال المتنزهات البحرية والحدائق الترفيهية، ومن بينها المملكة.

وأضاف نجد أن في المملكة العربية السعودية سواحل جميلة، وحياة بحرية، وأيضا نجد الحيوانات البرية، وهي بحاجة للتنشيط السياحي، ونحن ننتظر الفرصة للانطلاق.

يذكر أن مجموعة سي وورلد هي شركة ترفيهية ضخمة تنشط في مجال الحدائق الترفيهية والحدائق المائية في 6 مدن أميركية.