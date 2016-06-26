خبير لـ"العربية":الإسترليني سيتهاوى لما دون 1 دولار

توقع المدير الإقليمي السابق لمنطقة الخليج في بنك كريدي سويس حسام رؤوف أن تشهد الأسواق العالمية انخفاضات أعنف وخسائر حادة مما شهدته في اليومين الماضيين على أثر خروج بريطانيا من الاتحاد، معتبراً أن قرار الخروج يمثل مرحلة جديدة من الانغلاق العالمي عوضاً عن مرحلة الانفتاح التجاري بين الدول .

وقال رؤوف في مقابلة مع قناة "العربية" إن الخطورة لا تقتصر على تفكك الاتحاد الاوروبي، بل تكمن في فوز المرشح لرئاسة الاميركية ترامب، لما لذلك من تداعيات خطيرة في تنفيذ سياسته الانغلاقية على العالم وعدم تجديد اتفاقيات التجارة الحرة.

واستبعد رؤوف التوقعات التي تتحدث عن انتقال المصارف البريطانية والمؤسسات المالية العالمية إلى خارج لندن، منوهاً بجهود البنك المركزي البريطاني التي حالت دون انهيار الأسواق المحلية (العقار والأسهم) مقارنة مع الأسواق الأخرى.

وتوقع أن ينهار الجنيه الإسترليني إلى دون 1.00 دولار قبل نهاية العام، غير أن اسواق العقار والاسهم ستبقى جاذبة للمستثمر الاجنبي.