الاتحاد بين الدول وسلامة الجسم

هوس الوحدة السياسية أو الاقتصادية ومنها النقدية، هو هاجس كثير من الدول، بل تضعها بعض الدول كمصير محتم لها وتدعو لها على مر عقود من الزمن، ولكن لنركز على الاتحاد الأوروبي الذي تمخض بعد مرور أكثر من خمسة عقود من الزمن، ولازال يترنح بالصمود أمام المصاعب الأوروبية العديدة، التصويت البريطاني صادم جدا لأوروبا والعالم فهو يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية، المرشح الأمريكي ترامب يقول "إن التفكك الأوروبي قد بدأ" ويقول دومينيك مويزي، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، “إنه التفسير الرئيسي لما حدث: "البريطانيون قالوا لا لنخبهم. إنه تمرد الصغار على السلطة" هل هو تمرد الشعوب ضد النخب ومعاناة للشعوب؟ هل تعاني أوروبا "ديمقراطيا أم اقتصاديا" النظرة الأولى تقول هي "اقتصادية" فأعباء دول كاليونان والبرتغال وغيرها من الدول التي تعاني اقتصاديا لم ينسجم مع بقية دول أوروبا القوية كألمانيا وبريطانيا اللتان تتمتعان بقوة اقتصادية كافية وجوهرية وتحافظان على نمو اقتصادي لا يزال مشجعا فهو يتجاوز 5% إلى 6%.

حين لا يكون نسيج الدول منسجما ومتناغما "اقتصاديا واجتماعيا" قبل أن يكون سياسيا، لن يكون مصيره النجاح وإن قرر السياسيون، فهم كالذي يبني بيتا جميلا بلا أعمدة وبلا سقف، وهو مجرد هيكل خارجي كبير مستمر تنتظر يوما سقوطه، وهذا ما يعزز أهمية التجانس والتناغم والتقارب اقتصاديا، وهذا ما لم يحدث بأوروبا لوجود دول أصبحت عبئا كبيرا على أوروبا وتجرها لمستنقع الغرق والنمو الصفري والسلبي، الذي لن يكون عاملا مساعدا ومنسجما مع أوروبا، وأصبحت أوروبا بمركزها ببروكسل عبئا على دولها وتحصل أموالا سنوية ترى دولها أنها أولى بها كما قالت ماجريت ثاتشر بزمنها "أعيدوا لي أموالي" وخفض النسبة، لن ينجي أي نسيج غير متجانس حتى وإن استخدمت أدوية مناعة والجسم يرفضها، لن تنجح للمدى الطويل ما ظل الجسم يرفضها أساسا، فكأنك تزرع عضوا يزيدك مرضا وعبئا وهذا ما حدث بأوروبا، وأصبحت دولا قوية اقتصادية كألمانيا وبريطانيا تتحمل هذا العبء، الحكومات تتحمل ولكن الشعوب لا تتحمل حين يكون هناك بطالة وضعف، فلا بد من حلول جوهرية تغير هذه القواعد، وهذا ما حدث بتصويت البريطانيين بالرفض من الاستمرار مع أوروبا، فتش عن التجانس والبعد عن النخبوية، الشعوب ليست نخبوية فهم القلة لا الكثرة.



* نقلا عن صحيفة " الرياض "