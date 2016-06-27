"بلتون" التابعة لـ"ساويرس" تقاضي البورصة المصرية

قالت مصادر مطلعة إن شركة بلتون المالية القابضة رفعت دعوى قضائية ضد رئيس بورصة مصر ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ردا على الإلغاء المتكرر للتداولات على سهمها.

وكان سهم بلتون قد ارتفع أكثر من 550%، خلال 3 أشهر، لتتخطى القيمة السوقية للشركة 4 مليارات جنيه ، قبل أن تبدأ إدارة البورصة بإلغاء المعاملات على السهم بشكل شبه يومي منذ فبراير، بسبب ما وصفته بارتفاع غير مبرر.

من جهته، قال رئيس الرقابة المالية لوكالة "رويترز" إن بلتون كانت قد تقدمت سابقا بتظلم للرقابة المالية، لكن قرار اللجنة لم يأت في صالحها، ما دفعها للجوء إلى القضاء.

يذكر أن بلتون هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وقد استحوذ نجيب ساويرس على بلتون في نوفمبر الماضي مقابل 650 مليون جنيه.