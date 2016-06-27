7 دروس من خروج المملكة المتحدة الأوروبي

في الوقت الذي تشنجت فيه الأسواق المالية العالمية ردا على تصويت المواطنين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن النتيجة المذهلة للاستفتاء في المملكة المتحدة توفر المزيد من الأسئلة أكثر من الأجوبة. كما ذكرتُ في مقال سابق بعنوان «اليوم التالي لتصويت خروج بريطانيا من اليورو» (نشر المقال في صحيفة اليوم بتاريخ 23 يونيو 2016)، مشاعر اللبس المتزايدة، التي يغذيها عدم الاستقرار المؤسسي المفاجئ الذي يضاعف الآن الهشاشة الاقتصادية المستمرة منذ فترة طويلة وعدم الاستقرار المالي، من المرجح أن تؤدي إلى مزيج غير مسبوق من الجَيَشان السياسي، والتقلبات المالية، والضرر الاقتصادي في الأسابيع المقبلة. كما أنه يترك لنا أيضا سبعة دروس مستفادة تمتد الآثار المترتبة عليها إلى ما وراء بريطانيا.

1.مظاهر الانفصال الاجتماعي والسياسي موجودة في كل مكان: إن قرار «المغادرة» يشتمل على أمور تفوق كثيرا فكرة أن أغلبية ضئيلة من المواطنين يرفضون اتباع قادتهم السياسيين. يجب أن ينظر إلى الأمر على اعتبار أنه رفض ملحوظ للنخب السياسية ونُخب الأعمال، وكذلك رفض «آراء الخبراء»، كما أنه يظهر أيضا الانقسامات الإقليمية التي تسود بعد فترة من النمو المنخفض، وخاصة النمو الذي استفادت منه بعض الجماعات أكثر من غيرها.



2.الحملات المريرة والمثيرة للفُرقة هي الوضع الطبيعي الجديد في السياسة الوطنية: هذه الحملات المضنية اشتعلت وكانت تتغذى من الانقسامات الكبيرة في بريطانيا. من هذا الباب، وبالنسبة لعدد كبير جدا من الناس، انتهى الاستفتاء حول مغادرة بريطانيا بأنه يتلخص في تبسيط إجمالي مفرط - وهو تبسيط وضَعَ الرفاهية الاقتصادية في خندق مقابل استعادة السيادة على الهجرة.



3.الافتراضات من التاريخ لم تعد تنطبق على الأحزاب القائمة: تماما مثل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، الذي اتخذ خطوة بعيدة عن التجارة الحرة، كان حزب المحافظين في المملكة المتحدة، من بين الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد، منقسما بعمق أكبر حول فوائد أكبر منطقة تجارة حرة فائقة في العالم.



4.يمكن للأحزاب الهامشية المناهِضة للمؤسسة تغيير السياسة حتى عندما لا يكون لديها أي فرصة للوصول إلى السلطة: رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، الذي كان يواجه الخطر المتمثل في قيام بعض من هم في قاعدة حزبه بالقفز إلى حزب الاستقلال في المملكة المتحدة قبل الانتخابات العامة الأخيرة، اضطر إلى إصدار وعد بإجراء استفتاء من أجل تأمين إعادة انتخاب حزب المحافظين. لكنه تبين أنه لم يكن يدرك حجم الرهان الذي كان قد اتخذه، وهو رهان أدى إلى انقسام حزبه. وردا على تصويت يوم الخميس، أعلن أنه سيتنحى.



5.يمكن للسياسة الهامشية أن تتغذى على نفسها، بما في ذلك عبر الحدود: تماما مثل أن سياسة الغضب في المملكة المتحدة أحست بالتمكين عن طريق ظهور دونالد ترامب عبر الأطلسي، فإن التصويت بـ «الرحيل» من المرجح أن يشجع الحركات المناهِضة للمؤسسة التي سبق أن اكتسبت زخما في أغلب دول أوروبا. وضمن المملكة المتحدة، هي تؤدي أيضا إلى الاستياء في اسكتلندا وايرلندا الشمالية.



6.الأسواق المالية، و«حكمة الجماهير» التي من المفترض أن تقوم عليها، ليست أفضل في التنبؤ بالنتائج السياسية التي من هذا القبيل من معظم الناس: في الفترة التي سبقت التصويت يوم الخميس، شعر المتداولون بالارتياح من فكرة أن الغلبة ستكون في صالح معسكر «البقاء». لكن الارتفاع الناتج في الجنيه الاسترليني والأسهم الذي استمر لعدة أيام، مُحِي وانمحق تماما بعد ذلك، وبطريقة وحشية.



7.الآن تضاف فكرة «خروج بريطانيا» إلى لائحة الأمور التي لم يكن من الممكن تصورها لكنها أصبحت حقيقة واقعة: هناك أشياء غريبة تحدث إذا استمرت الاقتصادات المتقدمة في الوضع الطبيعي الجديد الذي يتسم بالنمو المنخفض الذي طال أمده وتفاقُم عدم المساواة - أشياء غريبة مثل معدلات الفائدة الاسمية السلبية، وظهور دونالد ترامب على أنه المرشح الجمهوري المفترض. وإذا كان قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي لا يعمل على إيقاظ السياسيين في أماكن أخرى، فإن هذه القائمة من الأشياء الغريبة لا مجال أمامها سوى أن تزداد طولا في الأشهر القادمة.

* نقلا عن صحيفة " اليوم "