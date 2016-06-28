"أرامكو" و"سابك" تتجهان لإنشاء مجمع للمنتجات الكيمياوية

وقعت "أرامكو" السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم، اتفاقاً مبدئياً لإنشاء مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيمياوية في المملكة، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

ويتم تحويل النفط الخام إلى كيمياويات بالاعتماد على تقنيات مطورة، مستمدة من عمليات التكرير التي أثبتت جدواها في كفاءة التشغيل، وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه مشروع المجمع بما يعزز فعالية استغلال الموارد، فضلا عن تنويع مواد اللقيم المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.

وقال رئيس أرامكو م. أمين الناصر، إن "مضمون الاتفاقية يعكس الدور الريادي العالمي الذي تقوده المملكة حالياً في مجال إنتاج النفط الخام وتصدير المنتجات الأساسية، وذلك من خلال زيادة إنتاج البتروكيماويات المعتمدة على النفط الخام بشكل ملموس، إلى جانب زيادة الإنتاج في مختلف مراحل سلسلة الصناعة الهيدروكربونية".

وأشار إلى أن "تعاون الشركتين بالمستوى المطروح في دراسة الجدوى، يساعد على تحفيز الانتقال إلى عهد جديد من التنويع الصناعي وخلق الفرص الوظيفية وتطوير التقنيات في المملكة، خصوصاً من خلال تحويل الصناعات التحويلية إلى مواد كيماوية متخصصة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة".

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لسابك، يوسف البنيان أن التعاون سيمكن "سابك" و"أرامكو" أن يحرزا تقدماً نحو تنويع مواد اللقيم المستخدم في صناعة البتروكيماويات في المملكة، وجعل النفط إحدى المواد المتاحة لتكون لقيماً مناسبا لهذه الصناعة.

ولفت البنيان إلى أن هذا المشروع سوف يدعم رؤية المملكة 2030 في الاستفادة من الموارد الطبيعية ، والتوجه نحو الصناعات التحويلية عبر توسيع قاعدة الاستثمار والصناعة في المملكة.

وسيقدم المشروع فرصاً جديدةً لبناء صناعات تحويلية رائدة في المملكة من خلال أربعة عوامل: تعزيز قيمة إنتاج النفط الخام في المملكة عبر التكامل الشامل في سلسلة الصناعات الهيدروكربونية، والإسهام في التنويع الاقتصادي من خلال إنتاج مواد جاهزة للإستهلاك أو شبه جاهزة، مروراً بتطوير وابتكار تقنيات متقدمة، وصولاً لجعل النمو الاقتصادي المستدام للمملكة متوائماً مع برنامج التحول الوطني.