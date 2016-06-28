وزير مالية الكويت يؤكد جودة استثمارات بلاده في بريطانيا

قال أنس الصالح وزير المالية الكويتي إن استثمارات بلاده في بريطانيا عالية الجودة وطويلة الأجل، على الرغم من توقع آثار مباشرة من نتيجة الاستفتاء لا يمكن استبعادها خلال الفترة الحالية، وتتمثل في سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو وأسعار الفائدة، لكنه أكد أن بنك الكويت المركزي على أهبة الاستعداد لحماية الاستقرار المالي.

وجاء ذلك ضمن اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي لمناقشة أثر التصويت البريطاني لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير المالية الكويتي إلى أن الاستثمارات الكويتية في بريطانيا تعتبر أصولا ملموسة تتمثل في العقار والبنى التحتية والسندات الحكومية والأسهم.

وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية، تبلغ قيمة الأصول تحت إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية 592 مليار دولار، وهي مستثمر كبير عبر مكتبها في لندن.