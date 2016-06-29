أوبر وكريم والتوطين والاستمرارية

خدمات النقل في "أوبر وكريم" وهي وسائل نقل عامة جديدة، قدمت خدمة كبيرة ونقلة مهمة في سوق النقل السعودي الذي يعاني الكثير، وهذا أحد الحلول الناجعة ببلادنا في ظل عدم وجود "نظام نقل عام" ولازلنا بطور الانتظار والتفاؤل بمستقبل أفضل في قطاع النقل العام ببلادنا، الآن "أوبر وكريم" يقدمان خدمة متقدمة، ومن خلال تطبيق الهواتف الذكية، ولا أريد شرح ماهي "أوبر وكريم" فالجمهور أصبح يعرف هذه الوسيلة. المهم لدي هنا أنها "فرصة" لرفع الدخل للمواطن من خلال العمل بهذه الوسيلة المتقدمة من النقل، ولا ترتبط بساعات عمل محددة، لكنها تخضع لشروط وضوابط الشركتين فهي ليست عشوائية أو غير منظمة هذا غير صحيح، ولكي تستمر بصورة أفضل وتطوير أعلى، يجب العمل على التوطين المتدرج، وأن تقوم وزارة العمل بعمل برنامج توطين في "أوبر وكريم" مثال السعوديين المنضمين من يعمل 8 ساعات يومية فهو يعتبر موظفا "باعتبار ساعات العمل الرسمي 8 ساعات" ولا يجب أن يتم تجاهل ذلك، فهذا يعني مزيدا من التشجيع، حتى وإن كان "السائق" موظفا حكوميا أو خاصا، فهو يقبل بالعمل لرفع مستوى الدخل لديه وهذا جيد. على وزارة العمل العمل "تحفيز" هذا العمل المهم في النقل، فهو سيساعد كثيرا في حل مشكلات النقل وجذب للشباب ولن يكون هناك عاطل إن اعتبرها وظيفة مؤقتة.

وعلى شركات "أوبر وكريم" أن يكون هناك رقابة ونظام مشدد على هذه الوسائل للنقل؛ لأنه سيكون هناك متطفل على المهنة أو هذا العمل وأقصد به "السائقين" المنضمين إلى "أوبر وكريم" فقد يساء استخدامها لأسباب كثيرة، ويساء دورها بدون قصد بحكم سهولة الانضمام لها، وعلى الشركتين أن تكون أكثر تركيزا على "الكيف" وليس "الكم" بعدد السيارات، بالجودة العالية والرقابة، واللبس الرسمي للسائق "لا يأتي سائق بشورت" أو "لباس غير لائق"، وأن يكون هناك تصنيف للجودة، ورقابة مشددة على السائقين والسيارات، وبمواصفات عالية لكي تكون هناك خدمة متكاملة، أتمنى دعم هاتين الشركتين بكل ما يمكن؛ لأنها ستخلق منافسة، ومن يقول ستقضي على آخرين الجواب سهل ومنطقي أيضا، المنافسة تطور، وأيضا يمكنك الانضمام لهم والعمل وكسب عيشك بسهولة، لا مصاعب إلا لمن يريدها أو يخترعها.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

