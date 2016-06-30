بعد الـ BREXIT..مؤشر مبيعات العقارات بدبي نحو الانخفاض

قالت مدير أبحاث في شركة "جيه أل أل" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسماء الدقاق إن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثراً سلبياً على القطاع العقاري في دبي، كونها تحتل المراتب الأولى بين دول الشرق الأوسط على مستوى الاستثمارات الأجنبية.

وأشارت الدقاق في مقابلة مع قناة "العربية" إلى أن المستثمرين البريطانيين يشكلون نحو 9% من إجمالي المستثمرين في دبي، في حين يستثمر حوالي 4.7 مليار مستثمر في القطاع العقاري وحده.

وذكرت أن قرار الـ BREXIT سيكون له تداعيات سلبية نتيجة انخفاض الجنيه الاسترليني، لكنها تعود وتؤكد بأن معظم المستثمرين البريطانيين هم من المقيمين في دبي بالتالي فإن رواتبهم مقومة بالعملة المحلية وليس بالجنيه الاسترليني ، من هنا فالتأثير على القطاع العقاري يبقى محدوداً.

وتوقعت الدقائق أن يلجأ المستثمرون في المرحلة المقبلة إلى استئجار العقارات بدلاً من شرائها، بالتالي فمن المرجح أن يشهد مؤشر مبيعات العقارات في دبي انخفاضات ملموسا على المدى القريب.

وأوضحت أن قطاع الإسكان سيكون من أكثر القطاعات تضرراً في المرحلة المقبلة، غير أنه سيعود إلى التعافي في أوائل العام 2017.