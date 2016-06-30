بورصة مصر تخسر 2.8 مليار دولار بالربع الثاني

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال تعاملات الربع الثاني المنتهي أمس، وسجلت جميع مؤشراتها خسائر ما بين حادة وطفيفة، بضغوط بيعية من قبل المؤسسات وعدد من الأحداث السلبية التي دعمت الاتجاه البيعي لدى الأفراد والمؤسسات.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 382.5 مليار جنيه في نهاية الربع الحالي، وذلك بانخفاض عن الربع السابق قدره 6% بخسائر تقدر بنحو 24.9 مليار جنيه تعادل نحو 2.8 مليار دولار، بعدما تراجع من نحو 407.4 مليار جنيه في إغلاق الربع السابق.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 6943 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 7.74%، بما يعادل نحو 581 نقطة متراجعاً من مستوى 7524 نقطة في إغلاق تعاملات الربع السابق.

وسجل مؤشر الأسهم " إيجي إكس 70" تراجعا بنحو 4.42% مغلقا عند مستوى 351 نقطة، مقابل نحو 367 نقطة في إغلاق مارس الماضي، فاقداً نحو 16 نقطة.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" فسجل تراجعا بنحو 6.12% تعادل نحو 48 نقطة، مغلقاً عند مستوى 744 نقطة مقابل نحو 792 نقطة في إغلاق تعاملات الربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 60.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 12.426 مليون ورقة منفذة على 1,261 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 67.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.813 مليون ورقة منفذة على 1592 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 250.6 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 138.4 مليون ورقة منفذة على 30.916 عملية خلال الثلاثة شهور هذا وقد استحوذت الأسهم على 61.12% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 38.88% خلال الثلاثة شهور.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.76% والعرب على 5.65%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 1.801.40 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 335.81 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 1.399.48 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 930.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 62.93% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.07%. وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 622.84 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات.