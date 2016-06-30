هكذا البريطانيون.. فكيف يكون غيرهم؟

اتخذ البريطانيون قرارهم وهم الأدرى بمصالحهم ومستقبل اقتصادهم، وإن كانت الإحصائيات لم تشر إلى تقدم معسكر الخروج حتى منتصف الشهر الماضي (مايو) برغم المؤشرات الاقتصادية والمخاوف الاستثمارية نتيجة الخروج من الاتحاد، ونتج عن ذلك ظهور آراء بريطانية تنتقد سلوك المجتمع وتنتقد مصداقية الوعود التي أطلقها قادة معسكر الخروج.

وبالنظر للاقتصاد البريطاني فإن صادرات بريطانيا للاتحاد الأوروبي تعادل 12.6% من حجم ناتجها المحلي، وفي المقابل تصدر أوروبا 3.1% فقط لبريطانيا بالنسبة لحجم ناتجها المحلي، وحسب إحصائية لمديري المحافظ والتي شارك فيها 1750 مشاركاً يتوقع: 71% من مجموع المشاركين أن تتأثر جميع الأصول في بريطانيا بشكل سلبي، ولكن لفترة محدودة، بينما يتوقع 16% من المشاركين أن يكون الأثر أكثر من ذلك، وكان أكثر التشاؤم على الأسهم البريطانية والتي توقع 81% من المشاركين أن تكون الآثار سلبية، بينهم 39% يتوقعون أن تكون شديدة التأثير، وتوقع 78% من المشاركين أن ينخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 5-10% قياساً بوزن العملات التي ترتبط تجارياً ببريطانيا، و19% أكثر من ذلك.

واختلفت الآراء حول مستوى الناتج الاقتصادي البريطاني ولكن الغالبية كانت تميل إلى أن الأثر سوف يكون سلبياً، وكان أقل التوقعات مركز اكسفورد الذي توقع انخفاض الإنتاجية بنسبة 1.4%، والأكثر تحفظاً صندوق النقد الدولي (السيناريو المتحفظ) 5.5% في عام 2019، ولكن ذلك حسب اتفاقيات التجارة الجديدة التي سوف تضعها بريطانيا مع الاتحاد، وهل سوف تكون قريبة للنموذج النرويجي أو السويسري أو قوانين منظمة التجارة أو تخلق شكلاً جديداً.

الغريب مؤخرا ظهرت أصوات عالية في الصحافة البريطانية ضد المجتمع البريطاني وتأثير ثقافته عليه؛ مثل رأي الرحالة صاحب (برسن) الذي رأى أن نتيجة التصويت تؤكد أن الشعب البريطاني أصبح أكثر جشعاً وعزلة، وقال: ما حصل شبيه بأحداث حفر قناة المانش منذ ثلاثة عقود والتي عارضها الكثير بحجة المخاوف من ألمانيا، وهو أمر مثير للسخرية.. وأيضاً نشرت صحيفة الاندبندنت تقريراً يُبين أن وعود قادة معسكر الخروج لم تكن دقيقة، وتلميح بأن مثل هذه القضايا لا تخضع للاستفتاء؛ بل للتصويت من النخبة. حدث هذا في بريطانيا؛ البلد العريق بحرياته وكفاءة مؤسساته وانفتاح مجتمعه، فهل نحن أيضاً في آرائنا محاطون بكامل المعلومات؟ وهل هي دقيقة؟ وهل نخلو من انحراف في قراراتنا نتيجة ثقافتنا؟

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

