كيف يمكننا صناعة وادي سيليكون سعودي؟

في مقالة اليوم سأحاول أن أستعرض عددا من التحديات التي لمستها من خلال تعاملي المباشر في أرض الميدان مع منظومة ريادة الأعمال في المملكة والعالم العربي.. ومنها:

حماية رواد الأعمال بقوانين الاستثمار: يضع الكثير من رجال الأعمال وكذلك صناديق الاستثمارات الجريئة الخاصة بالشركات الكبرى في المنطقة شروطاً تعجيزية على رواد الأعمال كاعتبار الاستثمارات قروضاً، كما يشترط غالبية المستثمرين الاستحواذ على نسبة كبيرة جداً من حصة الشركة ما يجعل رائد الأعمال مجرد موظف لدى هذا المستثمر الذي لا يجرؤ على فرض شروط مماثلة لو كانت الشركة الناشئة أجنبية أو قرر الاستثمار في وادي السيليكون. ولذلك فلا بد من وضع معايير عامة وتوفير دعم استشاري وقانوني يستطيع رواد الأعمال الاستناد عليه وسط هذه الظروف الاستثمارية الصعبة.

وادي السيليكون ليس أبراجا اسمنتية: للأسف الشديد وبدون تعميم فهنالك توجه لمسته لدى المؤسسات المناط بها الاستثمار في الابتكار كأودية تقنية وصناديق جامعية أصبحت تركز استثماراتها على العقارات. والسبب في ذلك وجود الخبراء العقاريين في مجالس الإدارة من جهة، وخوف المسؤولين المبالغ في هذه المؤسسات من الفشل والمحاسبة بالإضافة إلى قوة سيطرة الأجهزة الحكومية المشرفة على هذه المؤسسات الاستثمارية في جميع قراراتها.

وأقترح إعطاء هذه الأودية التقنية والصناديق استقلالية عن إدارات الجامعات أو الجهات الحكومية الأخرى التي تشرف على مؤسسات مماثلة كما هو معمول به في الكثير من دول العالم. ومن نافلة القول إن استنساخ تجربة وادي السيليكون مستحيل بمجرد بناء أبراج اسمنتية فقط.

مؤتمرات ريادة الأعمال ليست للإعلام: في العالم العربي عموماً يوجد اتجاه قوي لتكون مؤتمرات ريادة الأعمال احتفاليات الهدف منها إعلامي أكثر من كونها مهنية وداعمة للشركات الناشئة. لذلك يتم صرف مبالغ كبيرة في استئجار قاعات فخمة بينما يمكن توفير هذه المبالغ للهدف الأهم المتمثل في دعم رواد الأعمال. واقترح عند إقامة أي فعالية قادمة أن تكون هنالك مخرجات واضحة من حيث كم عدد الشركات التي تلقت استثمارات وكم حجم الاستثمارات التي تم صرفها.

من ناحية أخرى نحتاج لمقرات قليلة التكلفة جيدة الإمكانات يمكن للشركات الناشئة استخدامها لإقامة الفعاليات بدون شروط تعجيزية وإجراءات معقدة.

تأمين المخرج للشركات الناشئة: تعاني الشركات الناشئة عندنا من عدم وجود مخرج لها، فشركات إسرائيل تعتمد على أن يتم شراؤها والاستحواذ عليها من الشركات الأميركية والأجنبية. واليابان ودول أخرى أنشأت سوق أسهم خاصا للشركات الناشئة يسمح لها بالتحول لشركات مساهمة بشروط ميسرة. وسعودياً وعربياً قد يكون الخيار الثاني أسهل للتنفيذ في البداية.

استقطاب الشركات الناشئة الناجحة: لاستقطاب الشركات الناشئة الناجحة من حول العالم يجب أن نوفر بيئة متكاملة من صناديق استثمارية تستثمر في فروع تلك الشركات بالسعودية بالإضافة لتهيئة الموارد البشرية والمعامل البحثية على أعلى المستويات.

ومن الأساليب الممكنة اختيار تخصصات تهمنا في المملكة وفيها سوق كبير. واقترح التركيز على الصناعات العسكرية، تحلية المياه والطاقة الشمسية. كما لابد من استحداث نظام تأشيرات إقامة خاص ونوعي لرواد الأعمال الأجانب بالمملكة.

وأخيرا، فمن المستحيل أن نستنسخ تجربة وادي السيليكون كما هي. لكن يمكننا صناعة نموذجنا العربي والإسلامي المتناسب مع بيئتنا لدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

سنواجه الكثير من التحديات وسنفشل كثيراً ولكن لا بد أن نحاول ونواصل لننجح، وكما يقول الحكيم الصيني كونفوشيوس: "الحجر الكريم لا يمكن تلميعه بدون احتكاك، ولذا لا تجد رجلاً ينجح بدون محاولات منه للتفاعل مع الحياة".

*نقلاً عن "الرياض"