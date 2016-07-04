تراجع العائدات النفطية لفنزويلا بأكثر من 40% في 2015

أعلنت شركة النفط الوطنية الفنزويلية الحكومية في تقريرها السنوي أن عائدات النفط تراجعت بنسبة 40,7% في 2015، بسبب انخفاض أسعار الذهب الأسود.

وبلغت عائدات نفط الشركة التي تعد خامس أكبر شركة نفطية في العالم، 72,2 مليار دولار العام الماضي، ما يشكل تراجعا كبيرا عن العائدات التي سجلت في 2014 وبلغت 121,9 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه انخفضت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 19% إلى 7,3 مليار دولار.

وتعتمد فنزويلا الدولة الأميركية الجنوبية والعضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (إوبك) بشكل كبير على احتياطاتها من النفط والغاز، اللذين يشكلان 96% من صادرات البلاد.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بأكثر من 300 مليار برميل.

وكانت وزارة النفط والمناجم الفنزويلية الجمعة الماضي، قد ذكرت أن سعر برميل النفط الفنزويلي انخفض في النصف الأول من 2016 إلى ما معدله 31,15 دولار للبرميل.

وقال رئيس شركة النفط الفنزويلية وزير النفط أولوجيو ديل بينو في مقابلة بثتها قناة تيليفن الخاصة، أمس الأحد: "في 2014 كان معدل سعر برميل النفط 88 دولارا ومن الواضح أن أرباحنا انخفضت".

وأدى انخفاض أسعار النفط إلى انهيار اقتصاد فنزويلا التي تستورد كل ما تستهلكه تقريباً، ولم تعد تتمتع بالموارد المالية الكافية لتغطية وارداتها.

وهي تشهد أيضا حرباً سياسية بين السلطة التنفيذية والمعارضة التي تريد إجراء استفتاء من أجل رحيل الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة قبل انتهاء ولايته.