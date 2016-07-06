أسهم اليابان تهوي بضغط خروج بريطانيا من الاتحاد

هبطت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع مع تجدد المخاوف بشأن عواقب الانفصال البريطاني مما فاقم الشكوك بشأن الاقتصاد العالمي وأضر بأسهم المصدرين والمؤسسات المالية.

وهوى مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.9 بالمئة ليغلق على 15378.99 نقطة مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 28 يونيو حزيران.

وتسارعت وتيرة بيع الأسهم اليابانية مع تنامي خسائر الجنيه الاسترليني وهو ما أثر سلبا على معنويات الأسواق في آسيا حيث هبط الجنيه إلى 1.2798 دولار لينزل عن أدنى مستوى بلغه في الأسواق الخارجية عند 1.3000 دولار.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.8 بالمئة إلى 1234.20 نقطة في تعاملات نشطة نسبيا جرى فيها تداول 2.2 مليار سهم وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو حزيران.

وأغلق مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 على 11129.04 نقطة بانخفاض 1.9 بالمئة.