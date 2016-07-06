اليوان الصيني يتعرض لأكبر موجة هبوط أمام الدولار

سجل اليوان أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف أمام الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن حدد البنك المركزي الصيني المتوسط الرسمي لسعر العملة عند أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010 .

ووفقا لبيانات من نظام تداول العملات الأجنبية الصيني هبط اليوان إلى 6.6940 مقابل الدولار من 6.6818 عند الاغلاق أمس الثلاثاء.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط سعر العملة اليوم الأربعاء عند 6.6857 يوان مقابل الدولار الأميركي قبيل فتح السوق بعد هبوط حاد لليوان في أواخر التعاملات يوم الثلاثاء.

ومتوسط سعر العملة الذي حدده البنك المركزي اليوم منخفض 0.4 بالمئة عن المتوسط السابق البالغ 6.6594 يوان لكنه غير بعيد عن مستوى الإغلاق في التعاملات الفورية الليلة الماضية والبالغ6.6816 يوان.

وصعد مؤشر الدولار - الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية - أكثر من 0.5 بالمئة يوم الثلاثاء بينما هبط الإسترليني في التعاملات المبكرة اليوم إلى مستويات منخفضة جديدة في 31 عاما بفعل القلق بشأن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.