خروج بريطانيا يكبد الإسترليني أسوأ خسارة بـ31 عاماً

هوى الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في 31 عاما أمام الدولار الامريكي في التعاملات المبكرة في آسيا اليوم الاربعاء مع إتخاذه معطفا نحو الاسوأ وسط تزايد اضطرابات الاسواق في اعقاب الاستفتاء الذي وافق فيه البريطانيون قبل حوالي أسبوعين على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وهبط الاسترليني إلى 1.2950 دولار بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985 وانخفاضا من 1.30 دولار في تعاملات الليلة الماضية.

وأمام العملة اليابانية تراجع الاسترليني عن مستوى 131 ينا للمرة الاولى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012 .

وفي مقابل العملة الاوروبية ظل الاسترليني قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 85.48 بنس لليورو الذي سجله في تعاملات الليلة الماضية.