خيار التكتل في مواجهة التحديات

في الوقت الذي استوعب فيه العديد من دول العالم في كل من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دروس المرحلة وحجم التحديات التي أصبحت تفرضها التحولات الدولية الراهنة؛ وانخرطت بحزم وإرادة قويين في قطع خطوات مهمة وثابتة على طريق تحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية الحقيقية، وأبدت تجاوباً سريعاً وإيجابياً مع هذه المتغيرات باتجاه مزيد من الاندماج والاعتماد المتبادل وبناء تكتلات كبرى، فإن نظماً إقليمية أخرى، لم تبذل المجهود اللازم للتأقلم مع هذه التحولات، وكان تأثرها سلبياً بهذه المتغيرات.

وتبدو حالة الأقطار العربية واضحة في هذا الصدد، فهي لم تستوعب بعد حجم المتغيرات الدولية الراهنة؛ وما تطرحه من تحديات يفرض التنسيق والتعاون والوحدة والاندماج.

إن التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية المذهلة التي تشهدها الساحة الدولية، تؤكد يوماً بعد يوم أهمية التكتلات الدولية والإقليمية في تحقيق التنمية المحلية ومواجهة المخاطر والتهديدات الخارجية بكل تجلياتها.

مما لا شك فيه أن تجاهل دول المنطقة لخيار التكتل، وعدم دعمه بتدابير ميدانية، يفوّت على شعوبها فرصاً كثيرة، كما أن عدم بلورة تكتّل قوي أسهم بشكل ملحوظ في تزايد التدخلات الأجنبية بكل أشكالها ومظاهرها في المنطقة، وبقاء عدد من المنازعات البينية دون حلّ رغم تأثيراتها السلبية على النظام الإقليمي بتكريسها للقطرية والتجزئة، بل إن مآلات الحراك واتخاذه لطابع دموي في عدد من الأقطار، أفرزه تهافت القوى الإقليمية والدولية على المنطقة، في غياب تكتل إقليمي واعد قادر على حل المنازعات الإقليمية، ودعم الاستقرار في دول المنطقة.

وتجد معظم دول المنطقة نفسها مضطرّة إلى استيراد عدد مهم من المنتجات الزراعية، بالرغم من وجود عدد كبير من العاملين في القطاع الزراعي وبنسبة تتجاوز الخمسين في المئة من القوة العاملة الإجمالية.

كما أن القطاع الصناعي العربي مازال ضعيفاً على الرغم من الإمكانات البشرية والطبيعية المتوافرة. فيما يلاحظ أن التجارة العربية البينية مثلاً، لا تتجاوز 10 في المئة من حجم التجارة العربية الخارجية، في حين وصلت في أوروبا إلى ما يربو على 65 في المئة، وهو ما يبرز حجم الخسارة التي تصيب الاقتصاد العربي برمته. فيما ظلت الاستثمارات العربية البينية متواضعة ومن دون الشروط الكفيلة بتحقيق تكامل اقتصادي عربي يشجع على تدفق الرساميل.

وإذا استحضرنا كون التكتل يدفع باتجاه تعزيز الممارسة الديمقراطية، مثلما حدث مع دول الاتحاد الأوروبي، فإن الطابع المركزي الذي يطبع اتخاذ القرارات داخل عدد من الدول العربية، انعكس بدوره على أداء الجامعة العربية.

تضافرت مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية لتسهم في شلّ العمل العربي المشترك، فمن تنامي المنازعات والصراعات السياسية والاقتصادية وحتى الشخصية التي تطبع العلاقات البينية، إلى بروز هاجس الزعامة بين مختلف أعضاء المجموعة العربية، ثم قصور بنود ميثاق الجامعة العربية التي تجعل من تحقق الإجماع في التصويت قاعدة رئيسية لتنفيذ القرارات المتخذة، بل إن معظم القرارات المتخذة لا تحظى بالتنفيذ، في غياب آلية كفيلة بفرض احترامها من لدن الدول الأعضاء، وهو ما جعل هذه الهيئة غير قادرة على تدبير مختلف القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء بفاعلية.. تواجه دول المنطقة مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تجعل من الاندماج والتكتل قدراً وضرورة.

فالأزمات الاجتماعية والاقتصادية (ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة..) التي تمر بها مختلف هذه الدول، إضافة إلى تزايد التهافت الخارجي على هذه المنطقة الاستراتيجية بموقعها وخيراتها الطبيعية، وضعف القدرة التفاوضية للدول العربية في مواجهة قوى دولية وإقليمية.. تفرض استثمار مختلف الإمكانيات الاقتصادية والبشرية المتاحة لتفعيل وتطوير العمل العربي المشترك باتجاه بناء تكتل أكثر فاعلية.

إن بناء تكتّل عربي فاعل وقادر على رفع التحديات الداخلية والخارجية، يظلّ مطلباً ملحاً تمليه المصالح المشتركة، فالظرفية المحلية والإقليمية والدولية أصبحت تفرض التكتل والاندماج.. كما يتطلب الأمر أيضاً تقييم التجارب السابقة والاستفادة من إيجابياتها ومنجزاتها، والوقوف على العوامل والاختلالات التي أدت إلى فشل مختلف المشاريع العربية المشتركة في مختلف أبعادها وتجلياتها.

تعود الوضعية المأزومة للعمل العربي المشترك في أحد أهم أسبابها إلى عدم وجود أرضية ديمقراطية صلبة، وإلى غياب إرادة سياسية حقيقية تترجم إرادة شعوب المنطقة وتوقها إلى التعاون والاندماج، على طريق بناء تكتل إقليمي واعد في منطقة استراتيجية مهمة.

ذلك أن الممارسة الديمقراطية هي التي دفعت بمجمل الدول الأوروبية إلى نبذ خلافاتها التاريخية الكبرى، واستحضار مصالح شعوبها الاستراتيجية لتجعل من الاتحاد الأوروبي نموذجاً رائداً ومتطوراً في التكتل والتكامل والوحدة.

*نقلاً عن "الخليج"