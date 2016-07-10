السعودية: نمو متواصل للقطاع الخاص غير النفطي في يونيو

كشفت نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMIالتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، حفاظ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على معدلات صعوده خلال شهر يونيو الماضي، حيث بلغ المؤشر 54.4 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا طفيفا عن معدّل شهر مايو الذي كان عند 54.8 نقطة.

وأشارت النتائج إلى نمو بسيط خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث سجل المؤشر 54.4 نقطة، ليكون بذلك متماشيا مع متوسط هذا العام الذي بلغ 54.5 نقطة.

واستمر ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل واضح في شهر يونيو، في حين لم يتغير معدل التوسع في الأعمال الجديدة، الذي ظلّ عند مستويات مايو وهو أعلى مستوى له في 5 أشهر.

وشهد شهر يونيو نموا في النشاط الشرائي وارتفاعا في مخزون مستلزمات الإنتاج، رغم تراجع الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي.

هذا وأظهرت النتائج استمرار ضعف وتيرة خلق فرص العمل في شهر يونيو، إضافة إلى ارتفاع حدة ضغوط التكلفة الأمر الذي أدّى إلى زيادة الأسعار.