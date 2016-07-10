الشرق الأوسط يستحوذ على 34% من الإنتاج العالمي للنفط

قالت وكالة الطاقة الدولية إن العالم يزيد اعتماده على النفط من الشرق الأوسط في ظل تراجع أسعار النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج من الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وتوقعت الوكالة أن يكون للمنطقة دور أكبر في تلبية الزيادة في الطلب على النفط حيث ستؤمن 75% من النمو في الطلب خلال العقدين المقبلين.

كما أوضحت الوكالة أن المنتجين من الشرق الأوسط يستحوذون حاليا على 34% من الإنتاج العالمي للنفط، حيث يضخون 31 مليون برميل يوميا.

وتمثل هذه النسبة أعلى حصة منذ 1975 حيث كانت الحصة السوقية آنذاك 36%، لتعود وتنخفض إلى 19% عام 1985 عندما ارتفع الانتاج من بحر الشمال.