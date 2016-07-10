سوق السعودية تغلق مرتفعة بأول جلسة بعد عطلة العيد

أغلق مؤشر سوق السعودية اليوم على ارتفاع بلغ 55.99 نقطة عند مستوى 6555.87 نقطة، وبتداولات تجاوزت 2.9 مليار ريال.

وبأول جلسات التداول بعد عطلة العيد، شهدت أسهم القطاعات القيادية ارتفاعات ملحوظة (الاتصالات، البتروكيماويات والمصارف)، باستثناء قطاع الإسمنت الذي أغلق على تراجع بنصف نقطة مئوية، في حين سجل قطاعا التطوير العقاري والفنادق أعلى ارتفاعات عند الاغلاق بـ 2.55% و2.4% على التوالي.

ولم تتأثر تداولات السوق بانخفاض أسعار النفط بأكثر من 7% خلال الأسبوع الماضي، وفق ما قال رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال الأول كابيتال علاء إبراهيم، في مقابلة مع قناة "العربية"، وهذا يعود برأيه إلى أن عوامل داخلية تؤثر حاليا في تداولات السوق السعودية بعيدا عن حركة أسعار النفط، وفي مقدمتها التغيرات الهيكلية في الوزرات المرتبطة بخطة التحول الوطني 2030، بالاضافة إلى ترقب السوق لنتائج الشركات القيادية للربع الثاني من العام.

واستبعد إبراهيم هبوط سعر البرميل إلى أقل من 40 دولارا في الفترة المقبلة، معتبراً أن سعر الخام الذي يتراوح بين 45 و50 دولارا هو سعر "عادل" للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

واعتبر أن تجاوز حدود 50 دولارا للبرميل، سيلحق الضرر بالسوق السعودية كون ذلك سيدفع بالمنتجين إلى ضخ كميات أكبر في السوق.