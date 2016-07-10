كيف يمكنك الاستفادة من نمو قطاع "الحقيقة الافتراضية"؟

تتوالى التقارير التي تتوقع نمو مبيعات أجهزة الحقيقة الافتراضية والبرمجيات المرتبطة بها، حيث قدر أحد التقارير نموها بأكثر من 1000% خلال السنوات الخمس المقبلة، بالتالي ازداد عدد اللاعبين في صناعة هذه الأجهزة.

في العام 2014، توقع مارك زوكربرغ انتشارَ تقنية الحقيقة الافتراضية بنفس الزخم الذي سجلته تقنياتٌ سابقة مثل الإنترنت والهواتف الذكية.

وفي السياق نفسه، توقعت شركة البحث Superdataresearch أن تقفزَ مبيعاتُ أجهزة الحقيقة الافتراضية والبرمجيات المرتبطة بها من 2.9 مليار دولار هذا العام إلى 40 مليار دولار بحلول العام 2020.

كما تتوقع شركةIDC ، أن تتضاعف مبيعات أجهزة Virtual Reality من 9.6 مليون وحدة هذا العام الى 64.8 مليون جهاز بحلول 2020.

غير أن التطور الذي حاصل في تقنيات الحقيقة الافتراضية في آخر سنين كان أسرع بكثر من تطور الإنترنت، بحسب ما قال كريم سعد مؤسس GIGA Works لإنتاج أفلام Virtual Reality في مقابلة مع قناة "العربية"، لافتاً إلى أن التكنولوجيا اليوم باتت أسرع وأقل تكلفة.

تتصدر فيسبوك قائمة اللاعبين في صناعة أجهزة الحقيقة الافتراضية، وهي تمتلك Oculus VR المصنعة لجهاز Oculus Rift الذي يعتبر من الأكثر الأجهزة تطورا تم طرحه قبل أشهر قليلة في الأسواق ومن المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 3.6 مليون جهاز هذا العام.

كما تعاونت Oculus أيضاً مع سامسونغ لتصنيع الخيار الاقل ثمنا وهو GEAR VR ، ولكن بعكس Rift ليس بالإمكان التحرك في العالم الافتراضي.

من جهته أوضح مدير قسم مجموعة تقنية المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ طارق صباغ في مقابلة مع قناة "العربية"، أن مبيعات GEAR VR قد زادت 40 ضعفاً عالمياً، فيما زادت المبيعات 85 ضعفاً في المنطقة هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ينافس جهاز آخر بقوة في العاب الحقيقة الافتراضية هوVIVE المصنع من HTC المدرجة في بورصة تايوان، وقد أطلق في مارس الماضي.

ومن المتوقع أن تصل مبيعاته إلى أكثر من مليوني جهاز هذا العام وهذه التقديرات دفعت باسهم الشركة بالارتفاع منذ أدنى المستويات المسجلة هذا العام.

كما أن شركة Sony ستطلق في اكتوبر المقبل نسخة افتراضية من جهاز PlayStation وهو ما سيشكل نقلة نوعية في اجهزة العاب الفيديو المنزلية.

ولكن برأي سعد الحقيقة الإفتراضية تتعدى نطاق صناعة الألعاب ، لتطال جميع المجالات لاسيما القطاع القطبي والتدريبات العسكرية.