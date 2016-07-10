وزير الطاقة السعودي: سوق النفط تتجه للتوازن وثبات السعر

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن سوق النفط تتجه إلى التوازن واستقرار الأسعار.



وأضاف الفالح، في بيان، أن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ستسعى جاهدة على الدوام لجلب الاستقرار إلى سوق النفط.



ونقل البيان عن الوزير الذي يحضر اجتماعا لقضايا المناخ في برلين قوله "السعودية تسعى دائما إلى استقرار السوق البترولية والاقتصاد العالمي وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات البترولية، حيث دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة."



ينسجم ذلك مع تصريحات سابقة أدلى بها الوزير يوم الاثنين الماضي في مدينة الظهران السعودية خلال اجتماع مع محمد باركيندو الأمين العام المعين حديثا لمنظمة أوبك.