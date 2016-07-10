"تداول" تبدأ تنفيذ آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين

تبدأ هيئة السوق المالية السعودية "تداول" اعتبارا من اليوم الأحد تنفيذ قرار الهيئة حول آلية جديدة للإفصاح عن ملكية المستثمرين يضاف للآلية المعمول بها حاليا، حيث ستقوم "تداول" بالإفصاح على موقعها الالكتروني عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أو أعلى منصب تنفيذي في الشركة، إضافة إلى المدير المالي في الشركات المدرجة التي يعملون بها وبشكل يومي.

كما ستكشف "تداول" عن نسبة ملكية المساهمين الذين تُظهر نشرة الإصدار خضوعهم لفترة حظر بعد طرح الشركة للاكتتاب، وحتى صدور موافقة الهيئة على رفع الحظر عن أسهمهم.