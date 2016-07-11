الإسترليني يقفز إلى 1.3 دولار مع إعلان استقالة كاميرون

قفز الجنيه الإسترليني بشكل حاد بنحو 150 نقطة أساس، ليقترب من مستويات 1.3017 دولار، في الدقائق الأولى بعد إعلان خبر اقتراب تولي وزيرة الداخلية تيريزا ماي منصب رئاسة وزراء بريطانيا اعتباراً من مساء الأربعاء، وليس في أكتوبر المقبل، كما سبق لديفيد كاميرون أن حدد سقفاً زمنياً للتغيير.

ويرجع رئيس قسم الأبحاث في أسواق المال.كم عبد العظيم الاموي في مقابلة مع قناة "العربية" السبب وراء هذا الارتفاع الحاد في الجنيه الاسترليني إلى تراجع أجواء عدم اليقين السياسي.

ولكن على الرغم من ذلك، يعتبر الاموي أن الضبابية لا تزال تكتنف مستقبل الاقتصاد البريطاني على ضوء تصريحات ماي اليوم بأن "الـ Brexit يعني Brexit" في إشارة منها على عدم التراجع عن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وفي سياق متصل، يوضح الاموي أن ردة فعل الجنيه على الخبر أتت مبالغاً بها ، لافتاً إلى أن ما تترقبه الاسواق فعلياً هو ما سيصدر عن اجتماع بنك انجلترا الخميس المقبل من إجراءات وخطوات تنفيذية.

وقبل قليل، أعلن كاميرون أنه سيرأس اجتماع الحكومة للمرة الأخيرة غداً، وسيلتقي الملكة إليزابيث في اليوم التالي ليقدم استقالته، ما يعني أن ماي ستصبح رئيسة للوزراء اعتباراً من مساء الأربعاء.