دبي تسجل أعلى نمو للقطاع غير النفطي في 11 شهرا

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال الشهر الماضي، بحسب ما أظهره مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي، محققاً ارتفاعاً طفيفاً إلى 54.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس الماضي.

يأتي الارتفاع بدعم من قطاعي السياحة والتجزئة اللذين عوضا تباطؤ قطاع الإنشاءات.

وقد أظهرت البيانات أيضا ارتفاع حجم الأعمال الجديدة بأقوى وتيرة منذ أكثر من عام، إلا أن تحسن أداء القطاع الخاص لم يساعد في إضافة وظائف جديدة خلال الشهر الماضي، ما أرجعته الشركات إلى حالة عدم اليقين حيال المستقبل الاقتصادي.