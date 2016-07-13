بطالتنا اختيارية وإجبارية

عاد الحديث عن تحديد ساعات العمل، ووزارة العمل تعمل ورش عمل أو دراسات حول ذلك، وهذا الموضوع له من الزمن ما يكفي لو كان هناك تجربة لمدة سنة لكي يمر عليها كل مراحل وتغيرات السنة، شتاء وصيف، دراسة وامتحانات وعطل، رمضان وأعياد وغيرها، حتى يمكن الحكم على التجربة، لماذا هي قرارات نافذة بدون مرحلة تجربة؟ فهي خيارات صعبة لظروفنا الاجتماعية وحياتنا وطقسنا، رأيي الشخصي ذكرته مرارا وهو يجب تحديد ساعات العمل وفق صيغة لا تتجاوز 9 مساء أو 10 مساء على أكثر تقدير، حين ننظر للقطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديدا، أنه بحاجة إلى مليون وظيفة واعتقد الرقم الحقيقي هو 2 مليون وظيفة لأن ما يحدث اليوم هو عمل متواصل «للمقيم الأجنبي» فلديه الاستعداد للعمل 10 أو 12 ساعة أو أكثر فهو ليس كالمواطن الذي الذي لديه حياة اجتماعية وأسرة ومنزل، وقد يكون لديه مسؤوليات أكبر أشمل، أما المقيم ماذا لديه؟! وهو من أتى غالبا بدون أي رأس مال، ويمارس العمل التجاري «بتستر» وللأسف المتستر هو مواطن وليس غيره. حين أقول مليوني وظيفة بالقطاع الخاص لأن العمل أساسا يقوم على 8 ساعات فحين يكون هناك «شفتين» للعمل أو مقارب لهذا سيكون أنت بحاجة إلى موظفين، فكل محل تجاري يحتاج مثلا 4 موظفين سيضطر إلى تشغيل 8 موظفين لأنه شفتي عمل وليس بشفت واحد بنظام اليوم يعمل 10 أو 12 ساعة، هذا يحتاج إلى تنظيم وإعادة نظر كليا لسوق العمل، وأولها تحديد ساعات العمل، وإن فشل، إذا علينا توطين بنظام الشفتين لكل مواطن 8 ساعات، وهذا ما يزيد تكلفة على التاجر، فهل الأسعار ستظل كما هي ؟ لا بالطبع.

هذا بجانب الرجل، ماذا عن جانب المرأة وقطاع التجزئة؟! ودورها بالقطاع الخاص أو قطاع التجزئة؟؟ معاناة فهي لا تجد وسيلة نقل، ولا حماية كافية بمكان العمل، ولا ثقافة قبول أحيانا، ولا رواتب مجدية فهي تصرف على السائق برواتبها وخلافه، وسوق العمل ضخم هنا للعمل، فلماذا لا يوسع عمل المرأة بقطاع التجزئة، وهي الأكثر بطالة بنسب تفوق 30% وليس كالشباب المليء بالفرص لديه وهو يختار بطالته لأن فرص العمل متوفرة وكبيرة، لكنه يختار، وهذا عكس المرأة التي لا خيارات واسعة لديها، وهذا ما يجعلنا في حالة تعطيل قوى عاملة نحن بحاجة لها، وهذا ضروري جدا، قبول العمل للمرأة في قطاع التجزئة وأهميته، قطاع التجزئة يحتاج بنية تحتية كاملة لكي تقوم.. سنكمل.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

