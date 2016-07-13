"ستراتا" تفوز بعقدين لتصنيع هياكل إيرباص بـ4 مليارات

فازت شركة "ستراتا للتصنيع" المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للتنمية، بعقدين جديدين من شركة ايرباص لتصنيع أجزاء إضافية لهياكل طائرتي إيرباص ايه 320 و350 بقيمة 4 مليارات درهم.

تم توقيع العقدين خلال معرض "فارنبره الدولي للطيران" الذي يقام حاليا في بريطانيا وتشارك فيه "مبادلة".

يعتبر هذا المعرض منصة عالمية تجمع كبرى الشركات العاملة في مجال الطيران وصناعة الطيران لتسليط الضوء على آخر المستجدات في عالم الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا، بدر سليم سلطان العلماء، إن توقيع العقدين الجديدين مع شركة "إيرباص" يعتبر خطوة هامة في استكمال قدرات ستراتا في صناعة أجزاء هياكل الطائرات الخاصة بالأجنحة، مؤكدا أن "ستراتا" استطاعت من خلال تطبيقها أعلى معايير الجودة العالمية في قطاع صناعة الطيران أن تحقق مكانة مهمة.

وبموجب العقد الجديد تقوم "ستراتا" بتصنيع الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات "ايه 350 - 900 " ويمتد العقد ليغطي كامل فترة إنتاج الطائرة.

ويعتبر هذا العقد علامة فارقة تاريخية واستراتيجية في مسيرة الشركة، حيث إنه يتطلب اعتماد نظام "الأتمتة" في برنامج الإنتاج في مصنع الشركة، ما يساهم في تعزيز تنافسية الشركة في مجال صناعة الطيران.

وتعتبر الطائرة إيرباص ايه 350 - 900 التي تنتمي إلى عائلة الطائرات الطويلة ومتوسطة المدى ذات المحركين، من أهم طائرات الجيل الجديد، حيث تتجاوز نسبة المواد المركبة التي تدخل في صناعة هيكلها 53%، ما يقلل من استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كما تخفيض الأثر البيئي لرحلات الطيران.

من جهة أخرى، تصنف طائرة "ايه 320" بالطائرة الأكثر إنتاجا من قبل شركة "إيرباص" حيث ستقوم "ستراتا" بتسليم الشحنات المطلوبة لدعم برنامج إنتاج هذه الطائرات من خلال توظيف أحدث التقنيات والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية وجداول التسليم الدقيقة.

وستقوم "ستراتا" بتصنيع منتجاتها الجديدة والمتزايدة لكبرى الشركات العالمية لصناعة الطائرات، وذلك في مرافق منشأتها المتطورة لتصنيع مكونات هياكل الطائرات الواقعة ضمن مجمع "نبراس لصناعة الطيران" في مدينة العين.

وتساهم الشركة، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة، في جهود إمارة أبوظبي الرامية لدعم بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دورا محوريا.