بطالتنا اختيارية وإجبارية

يجب عدم اختزال مشكلة التوطين بقطاع التجزئة بمسألة "توقيت فتح إغلاق المحالات" هذا سبب واحد من ضمن أسباب كثيرة، ولعل أهم ما يجب أن تعمل عليه وزارة العمل وكل جهه معنيه، وذكرنا ذلك مرارا، هي "ثقافة العمل" فمن رسخ فكرة أن "السعودي" لا يعمل هذا العمل أو ذاك، هل نعود لسابق الزمان ماذا كان يعمل الآباء والأجداد؟ لا لن أذهب لهم، سأذهب اليوم إلى الأميركي والألماني والياباني والكوري والفرنسي والبريطاني وكل جنسية تقريبا، انهم يعملون كل شيء لكسب " العيش" والرزق ما ظل هناك وظيفة وعمل متاحا، الأغرب أن يوجد من "يحرض" على مسألة "أنت سعودي" كيف تقبل بهذا العمل، وكيف نقبل سعوديين أو سعوديات بوظيفة بائع أو مهنة من المهن، ويحرض على ذلك بصورة محبطة جدا، وكأن الوظائف لها جنسية ومقام وتقييم للشخص، هذه يجب ان تعمل وزارة العمل على تجاوزها وترسخ فكر العمل والمثابرة والصبر والصعوبات دوما تأتي بالبدايات وتستعرض قصص كثيرين ممن مر بهذه الظروف، وتجارنا كثير منهم مر بها ولازالوا أحياء، اعرضوا هذه النماذج، وأن العمل صغير ويتطور ويكبر مع الزمن، متى كنت تملك الرغبة والطموح والمثابرة والأجتهاد، ولم ترتهن لمن يحرضك أنت سعودي كيف تقبل بهذا العمل، فهل تفضل البطالة والعطالة بلا عمل أو دخل وتصبح عالة على أسرتك وعائلتك ودولتك ؟ العمل الشريف المنتج لا يعاب مقارنة بمد يد الحاجة لمجرد أن تفكر بوظيفة تفصل على مقاسك أو مكانتك التي صورت لك أو تصورتها.

لن ألوم وزارة العمل بكل شيء، فهي جزء من منظومة العمل، ولكن على المواطن أن يعرف أنه لا يوجد طريق ممهد، والقطاع الخاص لن يجاملك إما تنتج أو تخرج، وهذا منطقي ومقبول، فالأجر الذي تأخذه عليك أن تقدم مقابله عملا، وأن تحاول أن تتميز، ومسألة الأمان الوظيفي، لن تجد مثابرا ومجتهدا ومتميزا يعاني من هذا التخوف والرهاب الذي تتصوره لسبب بسيط، لأن الكثير من الشركات والمؤسسات يبحثون عنه، لن تجد سوقا للكسل والمتخاذل وغير المنتج لن يريده أحد، يجب أن تمتلك الهدف في حياتك، وهذا مهم، والمرأة لدينا تعاني وتتشبث بالفرصة أكثر من الشباب لضيق فرص العمل، وهذا هو التحدي الذي ستواجهه وزارة العمل بتوليد الفرص للمرأة، والحلول ممنكة، نظام يحميها من تحرش وتوفير بيئة عمل، ونقل يوفر دخلها، وتؤهل وتدرب، وأثق أنها ستحل كثيرا من معاناة المرأة وظيفيا فهي ليست عصية أبدا.

* نقلا عن صحيفة " الرياض "

