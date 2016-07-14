"مصر للطيران" تشتري صفقة طائرات بـ864 مليون دولار

أعلنت شركة مصر للطيران عن صفقة لشراء 9 طائرات من شركة بوينغ العالمية، بقيمة 864 مليون دولار بما يعادل 9 مليارات جنيه مصري.

وأوضح بيان الشركة أنه سيتم تمويل 8 طائرات من هذه الصفقة من قبل شركة دبي لصناعات الطيران.

تأتي هذه الصفقة، وفق ما قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم في حديث هاتفي مع قناة "العربية"، في إطار سعي مصر للطيران لتطوير أسطولها بشراء 9 طائرات من "بوينغ".

ولفت مسلم إلى أن الطائرات الثماني الممولة من "دبي لصناعات الطيران" ستكون بطريقة التأجير التمويلي.

وتهدف الشركة ، بسحب مسلم، للوصول إلى عدد 105 طائرات في العام 2020، و156 طائرة في 2025 ، 70% منهم طائرات القصيرة المدى في حين أن النسبة المتبقية ستعود للطائرات الطويلة المدى.