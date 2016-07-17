نمو أرباح بنك الرياض الفصلية 1.6% لـ1.14 مليار ريال

أعلن بنك الرياض، في السعودية، تسجيل 1.146 مليار ريال أرباحاً صافية في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بنسبة 1.6% عن الربع المماثل من 2015، وبانخفاض بنسبة 2.39%، عن الربع الأول من 2016.

وكان البنك قد سجل أرباحاً بالربع المماثل من 2015 بنحو 1.128 مليار ريال، في فيما سجل أرباحاً بالربع الأول من العام 2016 بنحو 1.174 مليار ريال.

وانخفض إجمالي أرباح بنك الرياض الفصلية، بنسبة 6.5% إلى 2.027 مليار ريال عن العمليات الاستثمارية في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 2.168 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، سجل بنك الرياض ارتفاعات طفيفة في أرباحه الصافية بنحو 0.87% إلى 2.320 مليار ريال، مقارنة بأرباح 2.300 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما شهد البنك ارتفاعاً في محفظة القروض والتسليف من 137.102 مليار ريال في النصف الأول من 2015 إلى 154.667 مليار ريال في الفترة عينها من العام الجاري أي بزيادة بنسبة 12.81%، تراجع نمو ودائع العملاء بنسبة 1.81%، إلى 164.043 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من 2016 مقارنة بـ 167.075 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك في بيان نشره على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، ارتفاع في صافي الدخل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض مخصصات خسائر الائتمان، قابل ذلك ارتفاع في مخصص خسائر الاستثمارات.