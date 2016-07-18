انخفاض أرباح "سامبا" الفصليّة 1.4% إلى 1.3 مليار ريال

انخفضت أرباح مجموعة "سامبا" المالية خلال الربع الثاني من العام بـ 1.4% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتصل إلى مليار و300 مليون ريال، لتتماشى مع التوقعات، إلا أن الأرباح ارتفعت بأكثر من 4.3% في المئة عند مقارنتها مع الربع الأول من العام الجاري.

ويأتي انخفاض الأرباح الفصلية على أساس سنوي على خلفية ارتفاع مخصصات الائتمان وارتفاع إجمالي مصاريف العمليات الذي جاء بدوره نتيجة زيادة رواتب ومصاريف الموظفين.

أما على مدار النصف الأول من العام، فقد تراجعت أرباح "سامبا" بـ1.4% إلى مليارين و600 مليون ريال.

وكانت "سامبا" قد كشفت مؤخرا عن نيتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 هللة للسهم، وهو ما يطابق توزيعاتها خلال النصف الأول من العام الماضي.