نمو أرباح بنك "ساب" الفصلية 1.23% إلى 1.151 مليار ريال

أعلن بنك السعودي البريطاني "ساب"، تسجيل 1.15 مليار ريال أرباحاً صافياً في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 1.23% عن الربع المماثل من العام 2015، وارتفاع بنسبة 0.79% عن الربع الأول من 2016.

وكان البنك قد سجل أرباحاً بالربع المماثل من 2015 بنحو 1.137 مليار ريال، فيما سجل أرباحاً بالربع الأول من العام 2016 بنحو 1.142 مليار ريال.

وارتفع إجمالي أرباح بنك "ساب" الفصلية بنسبة 5.13% إلى 1.761 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 1.675 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وخلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، سجل بنك "ساب" ارتفاعات في أرباحه الصافية بنحو 1.82% إلى 2.293 مليار ريال، مقارنة بأرباح 2.252 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما شهد البنك ارتفاعاً في محفظة القروض والتسليف من 126.958 مليار ريال في النصف الأول من 2015 إلى 131.101 مليار ريال في الفترة عينها من العام الجاري، أي بزيادة بنسبة 3.26%، تراجع نمو ودائع العملاء بنسبة 0.55% إلى 150.269 مليار ريال في الأشهر الستة الأولى من 2016 مقارنة بـ151.103 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك في بيان نشره على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، ارتفاعا في صافي الدخل خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى صعود إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي دخل العمولات الخاصة، إضافة إلى ارتفاع دخل تحويلات العملات الأجنبية ودخل المتاجرة .

وفي المقابل، انخفض دخل الأتعاب والعمولات ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة. كما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 7.1%، ويعود ذلك إلى الارتفاع في مصاريف الرواتب وما في حكمها والمصاريف العمومية والإدارية، قابل ذلك انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان.