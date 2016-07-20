انخفاض حاد في أرباح "الجزيرة" بـ76% لـ178 مليون ريال

تراجعت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 76% إلى 178 مليون ريال مقارنة بـ736 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2015، وبانخفاض بنسبة 53.28% مقارنة بالربع الأول من 2016.

وكان البنك قد سجل أرباحاً بنحو 381 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وهبط إجمالي أرباح بنك "الجزيرة" الفصلية بنسبة 51% إلى 580 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 1.18 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي النصف الأول من العام الجاري، سجل بنك "الجزيرة" انخفاضا في أرباحه الصافية بنحو 42% إلى 559 مليون ريال مقارنة بأرباح 963 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما شهد البنك ارتفاعاً في محفظة القروض والتسليف إلى 44.2 مليون ريال خلال الأشهر الستة من 2016، بارتفاع 4.2% مقارنة بـ42.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، انخفض نمو ودائع العملاء بنسبة 9.3% إلى 50.7 مليون ريال مقارنة بـ56 مليون ريال في الفصل الأول من 2015.

وأرجع بنك الجزيرة في بيان نشره على موقع "تداول"، انخفاض صافي الدخل في الربع الحالي من 2016 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 51%، وذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي، إضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة.