"صندوق النقد" ينفي اضطراب سوق العملات بعد الـ Brexit

رفض كبير الاقتصاديين في صندوق النقد Maury Obstfeld ، الفرضية بأن أسواق العملات "غير منضبطة" في أعقاب تصويت بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه ليس هناك حاجة لاتفاق دول مجموعة 20 على "ترويض" أسواق العملات خلال اجتماعهم المنعقد في الصين في نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح Obstfeld أن أسعار الصرف المرنة تمتص الصدمات مثل Brexit ، وأنه غالبا ما تدل على توجه النشاط الاقتصادي.

ويرى كبير الاقتصاديين في الصندوق أنه لا داعي لإضعاف اليابان عملتها مجددا بهدف دعم الاقتصاد، لينصحها بدلا من ذلك بإجراء إصلاحات هيكلية للاقتصاد وزيادة التحفيز المالي ورفع الأجور.