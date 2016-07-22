المكافآت كالصاروخ.. والأرباح كالسلحفاة

الملاحظ على كثير من شركاتنا المساهمة، بما فيها بعض المصارف ذات الملاءة، أنهم يسرعون في صرف مكافآت لكبار المديرين والتنفيذيين بسرعة البرق، بمجرد اجتماع مجلس الإدارة تُصرف مكافآتهم الكبيرة جدا.

أما أرباح المساهمين فيتم تأجيلها وعدم الحرص على تحديد موعد صرفها، وعدم وصول بعضها للمساهمين إلّا بمراجعات مزعجة.

مكافآت كبار المديرين والتنفيذيين تُصرف بسرعة الصاروخ، وأرباح المساهمين تزحف ببطء السلحفاة، لماذا؟!

مع أن المساهمين هم أهل الحلال، ومن أموالهم يستلم المديرون تلك المكافآت المبالغ فيها جدا لدى بعض الشركات التي تجمع إلى سوء الإدارة الجرأة على صرف مكافآت كبيرة جدا لكبار المديرين الذين قد لا يكونون أحسنوا الإدارة إطلاقاً ولكنهم أحسنوا تنفيع أنفسهم على حساب الشركة والمساهمين..

فهناك شركات لا تصرف أرباحاً للمساهمين ومع ذلك تصرف حوافز ومكافآت كبيرة للمديرين التنفيذيين.

ثم هل تُصرف تلك المكافآت الهائلة بناء على الكفاءة الفعلية أم بناء على المصالح الشخصية والمحسوبيات؟

ولماذا لا يتم الإفصاح عما استلمه كل مدير وبالاسم من مكافأة؟ ومن مزايا؟ أليس من حق الملاك معرفة أين تذهب أموالهم؟ هل تذهب لجهة في الإدارة مستحقة تُقدم قيمة مضاعفة؟ أم تذهب للأحباب (المحاسيب) وجيوب المديرين الذين هم من يقرر مقدار المكافآت والحوافز ولمن يتم صرفها؟ وعلى أي معايير.. أو أُسُس؟ لا ندري!

*نقلاً عن "الرياض"