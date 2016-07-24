32 شركة كويتية تتخلف عن "الحوكمة".. فما رد فعل الحكومة؟

يبدأ للمرّة الأولى سريان قواعد حوكمة الشركات في الكويت، بعد جدل طويل أدى إلى تأجيل تطبيقها قبل عامين.

وبعد انتهاء المهلة المعطاة للشركات لتقديم نموذج متابعة الحوكمة لعام 2016 بنهاية الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة أسواق المال في بيان صحافي التزام نحو 199 شركة من أصل 231 شركة تخضع لقواعد الحوكمة بتقديم النموذج المطلوب، وذلك قبل انتهاء المهلة في 19 يوليو الجاري.

وأوضحت أن نسبة الشركات الملتزمة بتقديم النموذج بلغت 86% ، مبينة أن هناك 32 شركة تخلفت عن تقديمه خلال المهلة المقررة.

يذكر أن هيئة أسواق المال لم تعلن حتى الآن عن الإجراءات التي ستطبقها في حق الشركات المخالفة.