ارتفاع أرباح "هرفي" بـ 7.3% لـ 49.6 مليون ريال

أعلنت شركة "هرفي" للخدمات الغذائية ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 7.3% إلى 49.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ46.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 7.3% مقارنة بالربع الأول من العام 2016.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بنحو 53.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع إجمالي أرباح "هرفي" الفصلية بنسبة 2.6% إلى 77 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـالربع المماثل من العام الماضي حيث بلغت الأرباح حوالي 75 مليون ريال.

أما على مستوى الأرباح النصف سنوية، فقد حققت الشركة صافي أرباح بنحو 103 ملايين ريال، أي بارتفاع بنسبة 2.4% مقارنة بـ101 مليون ريال في النصف الأول من العام 2015.

وأرجعت شركة "هيرفي" الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي 2016 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، في بيان نشرته على موقع "تداول" إلى زيادة قيمة المبيعات بـ 18.3 مليون ريال أي بارتفاع بنسبة 7.1%، وذلك يعود إلى المطاعم الجديدة التي قامت الشركة بافتتاحها.