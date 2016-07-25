تراجع أرباح "إسمنت ينبع" بـ35.3% لـ159 مليون ريال

تراجعت الأرباح الصافية لشركة "إسمنت ينبع" بنسبة 35.3% إلى 159 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة بـ246 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 13.5% في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بنحو 184 مليون ريال في الربع الأول من العام 2016.

وانخفض إجمالي أرباح "إسمنت ينبع" الفصلية إلى 170 مليون ريال في الربع الحالي، أي بتراجع بنسبة 35% مقارنة بأرباح 262 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2015.

وفي الـ 6 أشهر الأولى، حققت الشركة تراجعاً في أرباحها الصافية بنسبة 24.5% إلى 342 مليون ريال مقارنة بـ 453 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وأرجعت "إسمنت ينبع" في بيان نشر على موقع "تداول"، الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى هبوط كمية المبيعات، وانخفاض متوسط سعر البيع نتيجة تباطؤ الطلب والمنافسة الشديدة، وأيضا ارتفاع أسعار الوقود .