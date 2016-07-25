"القصيبي" توقع مع 5 بنوك هيكلة ديون بـ6 مليارات دولار

وقعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، صفقة مع لجنة تمثل المصارف الدائنة لإعادة هيكلة ديون المجموعة التي تقارب 22.5 مليار ريال أي 6 مليارات دولار.

أما البنوك الخمسة المكلفة بالمفاوضات نيابة عن الدائنين فهي المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني، BNP Paribas، ستناندرد تشارتد وFortress Investment Group.

تجدر الإشارة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة في الخبر التي تم تعيينها للإشراف على المطالبات ضد مجموعة القصيبي.

هذا وكانت المجموعة قد تقدمت بخطة مراجعة لإعادة الهيكلة في يناير الماضي.