عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق

"القصيبي" توقع مع 5 بنوك هيكلة ديون بـ6 مليارات دولار

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

وقعت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، صفقة مع لجنة تمثل المصارف الدائنة لإعادة هيكلة ديون المجموعة التي تقارب 22.5 مليار ريال أي 6 مليارات دولار.

أما البنوك الخمسة المكلفة بالمفاوضات نيابة عن الدائنين فهي المؤسسة العربية المصرفية، بنك الإمارات دبي الوطني، BNP Paribas، ستناندرد تشارتد وFortress Investment Group.

تجدر الإشارة إلى أن خطة إعادة الهيكلة تتطلب موافقة لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة في الخبر التي تم تعيينها للإشراف على المطالبات ضد مجموعة القصيبي.

هذا وكانت المجموعة قد تقدمت بخطة مراجعة لإعادة الهيكلة في يناير الماضي.

كلمات دالّة

#مجموعة القصيبي, #المصارف الدائنة, #المؤسسة العربية المصرفية, #الديون, #ستاندر تشارتد

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر