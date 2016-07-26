رئيس "التصنيع" لـ"العربية": تكاليف الإنتاج انخفضت 20%

قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية مطلق المريشد إن تحول الشركة إلى الربحية بعد 5 فصول متتالية من الخسائر، يرجع لخفض التكاليف بنسبة 6% في الربع الثاني من 2016 مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وفاقت الأرباح توقعات المحللين في الربع الثاني من 2016، لتبلغ 103.9 مليون ريال.

وقال المريشد في مقابلة مع قناة "العربية"، "نجحنا بخفض تكلفة الطن بـ20% في الربع الثاني عن نفس الفترة في 2015"، واصفاً هذا الخفض بـ"التحول" الهام في مجال التصنيع .

وهذا يعود بالدرجة الأولى ، بحسب المريشد، إلى برامج إعادة الهيكلة الكلية لأعمال الشركة من خفض العمالة ، مروراً بتخفيض المخزون وصولاً إلى تحسين الأداء التشغيلي للمصانع.

ولفت إلى استعداد الشركة لمعايير جديدة في السعودية في 2017 قد تؤدي لإعادة تقييم الأصول.

أمّا حول ارتفاع متوسط بيع المنتجات، فأشار المريشد إلى ارتفاع معدل أسعار المبيعات بنحو 8 إلى 9% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام 2016 ، وبانخفاض بنسبة 13% مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015، ما يعكس تغيّر الربحية.

وعن العناصر السلبية التي كبدث الشركة خسائر لـ 5 فصول متتالية، أكد المريشد الانتهاء من التحوط لـ شركة "كريستال"، والتي كلفت الشركة ما يقارب نصف مليار ريال.