هل بدأت بنوك بريطانيا تطبيق أسعار الفائدة السلبية؟

أبلغ رويال بنك اوف سكوتلاند، المدعوم من الحكومة أكثر من مليون عميل، أنه قد يضطر لفرض رسوم على الودائع، ما يجعله أول بنك بريطاني يطبق أسعار فائدة سلبية.

ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة لمستوى منخفض قياسي الأسبوع المقبل ما حدا برويال بنك اوف سكوتلاند لتحذير نحو 1.3 مليون عميل هذا الشهر من أنهم قد يضطرون لدفع رسوم للبنك مقابل إيداع أموالهم إذا ما تراجع سعر الفائدة الأساسي دون الصفر.

وقال متحدث باسم البنك إنه لا ينوي فرض مثل هذه الرسوم، ولكنه قد يتخذ إجراء إذا نزل سعر الفائدة الأساسي عن صفر.

ومن المتوقع أن يتبنى بنك انجلترا مزيدا من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد الاسبوع المقبل من خلال خفض سعر الفائدة الأساسي عن 0.5 % لتفادي أي صدمات متوقعة بعد قرار الناخبين البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر

الماضي.

وقال مصدر في رويال بنك اوف سكوتلاند إن البنك بعث برسائل للعملاء لتغيير شروط العقود تفاديا لاضطراره لدفع فائدة للمقترضين إذا ما أضحت أسعار الفائدة سلبية.

وتطبق ستة بنوك مركزية حول العالم أسعار فائدة سلبية في مقدمتها بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي.