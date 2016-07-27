انخفاض أرباح "لازوردي" لـ21.3 مليون ريال بالربع الثاني

أعلنت شركة "لازوردي" للمجوهرات، انخفاض صافي أرباحها بنسبة 5% إلى 21.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة بـ 22.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 58.3% عن الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة سجلت أرباحاً بنحو 51.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2016.

وانخفض إجمالي أرباح الشركة الفصلية بنحو 21.6% إلى 68.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 87.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، وبانخفاض بنسبة 41.4% عن الربع الأول من العام 2016.

أما حول نتائج النصف الأول من العام، فقد سجلت "لازوردي" ارتفاعاً في أرباحها الصافية إلى 72.6 مليون ريال، أي بارتفاع بنسبة 13.9% عن أرباح النصف الأول من العام الماضي التي بلغت 63.7 مليون ريال.

وأرجعت الشركة في بيان نشر على موقع "تداول" انخفاض صافي الدخل خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين مقارنة بالعام السابق.